LIVE – La CRONACA di LAZIO-INTER 0-0: inizia il match!

L’Inter torna in campo dopo la sconfitta di Leverkusen e ha subito l’occasione di ottenere una grande vittoria per rialzare il morale. All’Olimpico, i nerazzurri affrontano la sorprendente Lazio di Marco Baroni, nel big match della 16a giornata di Serie A.

La squadra di Inzaghi ha bisogno dei 3 punti per non perdere terreno su Atalanta e Napoli nella corsa Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Lazio-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI LAZIO-INTER

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

1′ | Fischia l’arbitro Chiffi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-INTER

LAZIO (4-2-3-1): 94 Provedel; 77 Marusic, 34 Gila, 4 Patric, 30 Tavares; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 9 Pedro, 10 Zaccagni; 14 Noslin.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 2 Gigot, 3 Pellegrini, 7 Dele-Bashiru, 19 Dia, 20 Tchaouna, 22 Castrovilli, 29 Lazzari.

Allenatore: Marco Baroni.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Squalificato: Castellanos (L). Diffidati: Gila, Isaksen (L).

Arbitro: DANIELE CHIFFI.

Assistenti: Cecconi, Zingarelli.

Quarto ufficiale: Manganiello.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Serra.