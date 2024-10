Nuovo infortunio Inter? “Affaticamento con la Stella Rossa”

L’Inter potrebbe perdere un attaccante per infortunio in vista della sfida di San Siro contro il Torino, in programma domani sera alle ore 20:45 e valida per la settima giornata di Serie A. L’entità del problema è tutta da confermare, ma potrebbe essere una scoria lasciata dalla partita con la Stella Rossa di martedì scorso.

Il giocatore in questione è Marko Arnautovic, autore di un’ottima prova contro i serbi ma uscito affaticato – secondo La Gazzetta dello Sport – dalla gara vinta 4-0 grazie anche al suo gol che aveva fissato momentaneamente il punteggio sul 2-0. L’austriaco è uscito al 64′ per far posto a Lautaro Martinez e oggi ad Appiano Gentile verranno verificate le sue condizioni, in modo da capire se abbia smaltito il problema fisico e possa essere arruolabile contro i granata di Paolo Vanoli.