Inter-Torino, nuova rivoluzione: “Sei cambi in arrivo”

Altro giro, altri cambi massicci di formazione per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ci sta ormai abituando a ruotare con costanza i suoi uomini fra Serie A e Champions League, visto il calendario parecchio intasato che caratterizza la stagione dei nerazzurri.

E allora, rispetto alla partita di martedì con la Stella Rossa, gli avvicendamenti previsti per sfidare il Torino potrebbero essere ben sei e coinvolgere ancora una volta tutti i reparti dei campioni d’Italia in carica, eccetto la porta dove verrà riconfermato Yann Sommer.

Stando alle indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, al centro della difesa si rivedrà Francesco Acerbi al posto di Stefan De Vrij, dopo aver sostituito l’olandese (ammonito) già per gli ultimi 25 minuti martedì in Champions League. Cambiamento totale sulle fasce, dove Matteo Darmian e Federico Dimarco – reduci da un riposo totale contro la Stella Rossa – si riprenderanno la titolarità in luogo di Denzel Dumfries e Carlos Augusto.

A centrocampo, spazio per un Davide Frattesi carico e voglioso di ripetere l’ottima prova fornita contro l’Udinese. L’ex Sassuolo sostituirà molto probabilmente Piotr Zielinski e completerà il centrocampo composto da Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Altri cambi in attacco, dove si consumerà l’avvicendamento totale nel tandem offensivo: Lautaro Martinez e Marcus Thuram partiranno dall’inizio al posto di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. L’argentino ha giocato 25 minuti in Champions (con gol annesso), mentre il francese ha guardato tutta la partita dalla panchina.