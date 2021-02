Sky – Inter, il nuovo logo debutterà già in questo campionato: ecco la possibile data

L’operazione di restyling del brand Inter iniziata dal gruppo Suning potrebbe vedere ben presto la società nerazzurra cambiare il proprio logo. Già nella giornata di ieri sono state pubblicate da FootyHeadlines alcune anticipazioni di quello che potrebbe essere il nuovo stemma del club di Viale della Liberazione, che hanno acceso discussioni sui social e diviso la tifoseria.

Nelle ultime ore, poi, sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti la data in cui gli appassionati potranno osservare il logo sulla casacca nerazzurra. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il nuovo stemma farà il suo debutto sulla maglia dell’Inter fra circa due mesi, in occasione della sfida del Meazza contro il Cagliari, valevole per l’undicesima giornata del girone di ritorno ed in programma nel week-end dell’11 Aprile.

TS – TRATTATIVA SUNING-BC PARTNERS, SETTIMANE DECISIVE>>>