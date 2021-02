Suning, messaggio ai dipendenti per la Festa di Primavera: “Nulla è impossibile al mondo”

In occasione della “Festa di Primavera”, generalmente nota nel mondo occidentale come “Capodanno Cinese”, il patron del gruppo Suning e proprietario dell’Inter Zhang Jindong ha lasciato un messaggio per tutti i suoi dipendenti.

Di seguito le sue parole, riprese da Sina.com: “Nulla è impossibile al mondo, il mondo continua a svilupparsi e progredire e questo ci porta ad avere ancora delle debolezze. Questo è uno stato normale, i servizi continuano a migliorare e le esigenze a cambiare. Possiamo solo accrescere le nostre capacità aziendali e le qualità del servizio con spirito d’altruismo e maestria”.