Altro appuntamento, come ogni settimana, con Passione Inter in diretta su Radio Nerazzurra durante #SocialMediaClub. Quest’oggi, con il nostro Lorenzo Polimanti, ospite di Lapo De Carlo e Sergio Sironi, si è fatto il punto sui temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra. Riascolta qui sotto la puntata di oggi!

>> ASCOLTA L’EPISODIO QUI <<

LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA SU JUVE-INTER >>>