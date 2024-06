Nuovo sponsor Inter, c’è l’accordo: “15 milioni in 3 anni”

Arrivano le prime novità sul fronte sponsor dell’era Oaktree. L’Inter, infatti, cambia il partner per i kit di allenamento della prossima stagione. Niente più LeoVegas: i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con Qatar Airways.

I nerazzurri avevano già una partnership con la compagnia aerea qatariota in questa stagione e il nuovo contratto rafforza il rapporto. Come riportat Calciomercato.com, il nuovo accordo di sponsorizzazione durerà 3 anni e sarà di 5 milioni annui, più bonus, per un totale di circa 15 milioni.