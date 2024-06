Inter-Genoa, distanza ridotta per Martinez: due nodi da sciogliere

La ricerca dell’Inter per il nuovo portiere sembra aver imboccato una strada precisa che porta al nome di Josep Martinez del Genoa. La trattativa per il numero uno spagnolo ha subito un’accelerata nelle ultime ore e le parti sono al lavoro per arrivare all’accordo.

Il giocatore, dal canto suo, ha già espresso la sua volontà di vestire i colori nerazzurri. Cosa manca allora? Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è ancora da limare la differenza tra domanda e offerta: l’Inter mette sul piatto una proposta complessiva da 15 milioni, mentre il Genoa ne chiede 18. Una distanza ormai ridotta.

Inoltre, ci sarebbero due nodi da sciogliere: il primo riguarda la formula: i liguri vogliono una cessione a titolo definitivo, mentre la dirigenza interista spinge per un prestito con riscatto tra 12 mesi. L’altro punto da definire è la contropartita tecnica, con due nomi sui quali si sta ragionando: Martin Satriano e Gaetano Oristanio.