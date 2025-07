Nuovo sponsor UFFICIALE dell’Inter: la nota del club

L’Inter ha stretto una nuova partnership ufficiale con un’azienda italiana di grande prestigio che accompagnerà il club nerazzurro per le prossime stagioni.

Come annunciato dal club nerazzurro, da oggi prende il via “una nuova prestigiosa partnership con Balocco SpA, marchio di riferimento nei mercati dei biscotti da prima colazione e dei prodotti da ricorrenza. L’azienda sarà Official Partner del Club per le prossime tre stagioni”.

Per quanto riguarda i dettagli della collaborazione, questa “prevede la produzione di prodotti in licenza, una serie di attività e promozioni congiunte sui canali digitali del Club e dell’azienda, oltre alla presenza del brand Balocco sui Led a bordocampo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter di Serie A e Coppa Italia a San Siro”.