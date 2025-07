Repubblica: “Parma si è arreso all’addio di Leoni all’Inter”

Nonostante le smentite del presidente Beppe Marotta di ieri in conferenza stampa, l’Inter sembra essere ancora molto forte sul nome di Giovanni Leoni. Chiaramente la priorità in questo momento riguarda la trattativa Ademola Lookman con l’Atalanta, pronta ad una svolta durante le prossime ore.

Una volta risolto l’intrigo con l’attaccante nigeriano, si penserà al difensore classe 2006. Stando a quanto riportato questa mattina da la Repubblica, il Parma si sarebbe già “arreso all’idea di cedere Leoni quest’estate, rinunciando a incrementarne il valore per un anno ancora, ma è pronto ad accettare contropartite”.

Un colpo di scena vero e proprio per una trattativa che, per via delle cifre elevate, rimane comunque complicata. L‘Inter, però, potrebbe adesso inserire dentro l’operazione il nome di un calciatore assai gradito al Parma come Sebastiano Esposito per abbassare la richiesta economica. Di certo, le possibilità di vedere Leoni in maglia nerazzurra per la prossima stagione sono in netto rialzo rispetto ai giorni scorsi.