L’Atalanta pronta a cedere Lookman: trovato il sostituto

Consapevole della nuova offerta da circa 45 milioni di euro in arrivo nella giornata odierna da parte dell’Inter, l’Atalanta si sta già preparando dinnanzi ad un’eventuale cessione di Ademola Lookman. Il club bergamasco conosce bene le intenzioni dell’attaccante nigeriano e sa che potrebbe essere davvero giunto il momento di dirsi addio.

Un indizio in tal senso arriva questa mattina dalle pagine del Corriere dello Sport, dove è stato riportato il nome del calciatore già individuato dall’Atalanta come erede di Lookman in attacco. La Dea, infatti, ha messo nel proprio mirino Jonathan Rowe, esterno inglese di proprietà del Marsiglia. L’attaccante, obiettivo anche della Roma, viene considerato come perfetto sostituto del nigeriano.

La giornata di oggi, nella quale è atteso un incontro faccia a faccia tra Beppe Marotta e Luca Percassi, potrebbe risultare decisiva. Con l’Inter determinata a non andare oltre i 45-46 milioni di euro della nuova offerta, tutto dipenderà dalla risposta dell’Atalanta alla proposta per Lookman.