Nuovo Stadio – Inter e Milan accelerano, il comune conferma un incontro “a brevissimo”

Bisognerà vedersi per superare alcuni ostacoli che avevano interrotto i lavori nei mesi scorsi

Si è tornato a parlare nelle ultime settimane della questione stadio in casa Inter e Milan. Dopo le elezioni comunali che hanno riconfermato Beppe Sala come sindaco di Milano, finalmente il comune lombardo ha ripreso il dialogo con i due club che da ormai da parecchi anni spingono per la costruzione del nuovo San Siro. Come annunciato questa mattina con un comunicato ufficiale diffuso dal municipio milanese, l'amministrazione comunale sembrerebbe essere pronta ad incontrare le due società per accelerare il dialogo.