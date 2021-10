I Top&Flop di Inter-Juventus: Dzeko e Perisic dominano, Dumfries ingenuo

Pareggio in polemica quello nel derby d'Italia numero 177 della stori della Serie A. L'Inter parte forte, decisa e nei primi 45 minuti surclassa la Juventus sul piano del gioco e dell'atteggiamento. La squadra di Inzaghi nel secondo tempo decide di restare più bassa e provare a mettere il colpo del k.o. in contropiede, senza però riuscirci. Nonostante questo, i bianconeri non creano pericoli fino al momento chiave del match: il contatto tra Dumfries e Alex Sandro in area di rigore viene prima giudicato regolare dall'arbitro Mariani per poi essere chiamato al Var. Pareggio dal dischetto di Dybala e finisce 1-1, tra le polemiche. Ora andiamo a vedere chi sono stati i migliori e i peggiori tra le fila di Inzaghi.