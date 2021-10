Rocchi: “Inter-Juventus? Assolutamente soddisfatti. Non fuggiamo da eventuali errori”

Le parole dell'ex arbitro di Serie A, ora designatore

L'ex arbitro Gianluca Rocchi, oggi designatore per i campionati di Serie A e Serie B, ha parlato a Radio Rai dopo le tante polemiche nel derby d'Italia di ieri sera per il contatto Dumfries-Alex Sandro e l'utilizzo del Var: "Ho deciso di fare questo piccolo intervento per dire che noi non ci tiriamo indietro da eventuali errori. Di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi".