GdS – La moviola di Inter-Juventus 1-1: “colpo da rigore, ma è da Var?”

La moviola del derby d'Italia: si doveva usare il Var?

Conduzione di gara da 5,5 (a cui forse mancano un paio di gialli, uno a Darmian e uno a Danilo ) per La Gazzetta dello Sport che giudica così la prestazione dell'arbitro Mariani in Inter-Juventus 1-1 di ieri sera:

"Quando al 41' s.t. il piede destro di Dumfries incoccia la gamba sinistra di Alex Sandro, per il direttore di gara Mariani tutto può scorrere, non c'è nulla, e quindi si dà per sottointeso che abbia visto e valutato anche la posizione della gamba colpita dallo juventino".