Inter-Juventus 1-1, cosa dice il regolamento sul rigore della Juventus

Il regolamento sull'episodio Alex Sandro-Dumfries

Un altro episodio, in un altro Inter-Juventus . Il Derby d'Italia sembra avere una calamita per degli errori - o presunti tali - arbitrali. Questa volta l'errore sembra proprio esserci, anche in modo oggettivo. Oltre alla conferma di Luca Marelli , commentatore tecnico-arbitrale per DAZN, nel post-partita, c'è il regolamento a venire in aiuto.

É chiaro come il direttore di gara Mariani giudichi il contatto tra Dumfries e Alex Sandro (all'85 minuto) regolare, mimando in modo palese il segno con le mani. Salvo, poi, essere richiamato dal VAR a rivedere l'episodio.

Secondo, però, il punto 1 del protocollo VAR pubblicato lo scorso agosto: "Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l’arbitro soltanto in caso di 'chiaro ed evidente errore' o 'grave episodio non visto'". Ancora, nel punto 3 viene sottolineato come: "La decisione iniziale assunta dall’arbitro non sarà modificata a meno che la revisione video non mostri palesemente che la decisione era un 'chiaro ed evidente errore'". Insomma, pare il regolamento non sia stato rispettato.