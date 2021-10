VIDEO – Gli highlights di Inter-Juventus 1-1: pareggio tra le mille polemiche

Rivivi i momenti salienti del derby d'Italia

L'Inter di Simone Inzaghi non riesce a ritrovare la vittoria in campionato, complice un pareggio in un derby d'Italia finito in polemica. I nerazzurri, dopo aver praticamente dominato per tutto il primo tempo - e senza correre pericoli nel secondo -, si fanno riacciuffare dalla Juventus con un rigore realizzato da Dybala. Calcio di rigore che farà ancora discutere, nato da un contatto tra Alex Sandro e Dumfries.