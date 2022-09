Nuovo stadio Inter e Milan: il Comune di Milano dà il via libera al dibattito pubblico

"Con una delibera appena approvata, la Giunta prende atto dell’aggiornamento dello Studio di fattibilità presentato dalle società sportive Inter e Milan, e dispone l’avvio del Dibattito Pubblico intorno alla stessa proposta, previsto nei prossimi giorni". Così il Comune di Milano annuncia il via libera al tanto atteso dibattito pubblico: "Il progetto è stato ritenuto completo anche dalla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico - aggiunge con una nota il Comune di Milano - per la quale il procedimento può quindi considerarsi correttamente instaurato".