Bergomi e il retroscena di mercato su Skriniar: “Ecco chi avrebbe potuto sostituirlo”

Il mercato dell' Inter , specie per quanto riguarda i possibili movimenti in difesa, è stato piuttosto movimentato. Dall'addio di Skriniar , poi naufragato, fino al mancato arrivo di Bremer , sono diversi i cambiamenti possibili al reparto che poi non si sono concretizzati. Secondo quanto dichiarato dall'ex storico capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per un altro centrale che in questo avvio di stagione si sta comportando molto bene.

A Radio Kiss Kiss Napoli infatti, Bergomi ha rivelato: "Kim è un ottimo difensore, un soldatino che quando scende in campo si comporta come in battaglia. Kim è un profilo interessante, so che piaceva molto anche all'Inter come dopo Skriniar. Lo conoscevano e lo volevano. Lui però poi è finito a Napoli perché i partenopei erano molto più avanti nella trattativa e Skriniar è rimasto a Milano".