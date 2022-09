Acerbi sull’Inter: “Dobbiamo rimanere uniti. Inzaghi? Un grandissimo”

Francesco Acerbi, nonostante l'astio dei tifosi nerazzurri nei suoi confronti per il passato milanista, si è dimostrato nelle sue primissime apparizioni tra i migliori in campo per l'Inter. Non è un caso che senza di lui in campo e con l'attuale de Vrij siano arrivati i 2 goal nel finale di Udinese-Inter. Del suo approdo a Milano e non solo, Acerbi ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana, ai microfoni di Rai Sport.