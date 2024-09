Stadio, nuovo colpo di scena: “Inter e Milan non convinte”

Arrivano ulteriori novità sul fronte nuovo stadio per Inter e Milan. Durante gli ultimi giorni, infatti, sembrava prendere piede l’ipotesi di ristrutturare l’attuale San Siro, con l’ok di massima quindi al piano presentato da WeBuild. Tuttavia, secondo quanto svela La Repubblica nell’edizione milanese, le due società hanno fatto trapelare di non essere convinte da questa ipotesi.

Inter e Milan, infatti, ritengono che riqualificare il Meazza non darebbe gli stessi benefici di un nuovo impianto. Per questo, nerazzurri e rossoneri potrebbero optare per un mini-restyling che consenta di riammodernare lo stadio per la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026 ed eventualmente per gli Europei 2032.

Nel frattempo, i club di Oaktree ed Elliott starebbero pensando comunque di condividere un nuovo stadio e abbandonare quindi l’idea delle due case separate. Il Milan vorrebbe coinvolgere l’Inter nel progetto San Donato, ma i nerazzurri non sono convinti (guardavano a Rozzano). E allora ecco che si potrebbe tornare all’ipotesi di partenza, ovvero costruire un nuovo San Siro di fianco all’attuale stadio, visto il vincolo posto dalla Sovrintendenza che impedisce di abbatterlo.

In ogni caso, la ristrutturazione del Meazza non è un’ipotesi da considerare tramontata del tutto. La certezza è che i due club vorrebbero acquistare l’impianto, senza limitarsi alla concessione da parte del Comune. Domani è previsto l’incontro con Giuseppe Sala, sindaco di Milano: se ne saprà sicuramente di più.