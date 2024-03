Tutto pronto per un altro capitolo, l’ennesimo ma forse decisivo, sul tema nuovo stadio. Nelle ultime settimane, infatti, l’azienda di costruzioni WeBuild ha fatto sapere di essere pronta a occuparsi della ristrutturazione di San Siro, permettendo a Inter e Milan di non spostarsi altrove durante i lavori.

Si tratta di una soluzione chiaramente caldeggiata da Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che vorrebbe mantenere nerazzurri e rossoneri nel capoluogo lombardo. Inter e Milan, infatti, hanno già mosso passi decisivi verso soluzioni alternative, rispettivamente Rozzano e San Donato, e mantengono un certo scetticismo sulla soluzione che prevede la permanenza al Meazza.

L’incontro decisivo già preannunciato dal primo cittadino milanese si terrà, come riporta Calciomercato.com, venerdì mattina a Palazzo Marino. Saranno presenti l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello per l’Inter, il presidente Paolo Scaroni per il Milan, il sindaco Giuseppe Sala e i rappresentanti di WeBuild per esporre alle società il progetto.