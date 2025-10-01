Nuovo stadio Inter a San Siro: ECCO che fine farà il Meazza

Con l’approvazione della cessione dell’area San Siro a Inter e Milan, è formalmente iniziato il processo che porterà alla costruzione dello stadio di proprietà. Secondo i piani condivisi dai due club, contestualmente alla realizzazione del nuovo impianto, il Meazza – giunto a 99 anni di vita – dovrà essere gradualmente smantellato.

L’ipotesi, riportata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è di completare la quasi totale demolizione del ‘vecchio’ stadio entro un anno dall’apertura del nuovo impianto, prevista per il 2031. Una volta che le due squadre si saranno trasferite nella loro nuova casa, si potrà dare il via al processo di abbattimento.

Come spiegato da esperti del settore, la demolizione di una struttura di queste dimensioni avverrebbe attraverso l’uso di macchinari specializzati. La prima fase consisterebbe nella rimozione di tutti gli elementi non in calcestruzzo – vetri, barriere, parapetti e porte – per poi passare alla demolizione vera e propria, con l’ausilio di grandi pinze meccaniche in grado di frantumare la struttura. Il lavoro procederebbe dall’alto verso il basso, partendo dal tetto e dal terzo anello, per concludersi infine con il primo. Una volta ridotto il calcestruzzo, questo verrebbe separato dal ferro d’armatura per essere smaltito correttamente.

Non tutto, però, sarà cancellato: il progetto dei club prevede che una piccola parte dello stadio rimanga in piedi, circa il 10% della struttura complessiva. Si tratterebbe dell’angolo Sud-Est, con una torre, una sezione della tribuna arancio e un frammento della Curva Sud. Questa porzione avrebbe una nuova funzione, trasformandosi in spazi per uffici e attività commerciali. Tra le idee allo studio c’è anche la creazione di un museo dedicato a San Siro, dove conservare immagini, cimeli e testimonianze di oltre un secolo di storia calcistica.

Nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali, presentato da Milan e Inter, l’attuale stadio è raffigurato come un edificio ridotto e circondato dal verde, quasi a dissolversi accanto alla modernità del nuovo impianto. Un simbolo che, pur trasformato e ridimensionato, conserverebbe comunque un legame con la memoria collettiva e con le emozioni che San Siro ha regalato a generazioni di tifosi.