Nuovo stadio, Oaktree infastidito: scontro con Sala

Non è stata una grande trovata quella escogitata da Giuseppe Sala. Il Sindaco del comune di Milano, infatti, nella giornata di ieri ha deciso di rendere pubblica una lettera ricevuta da Inter e Milan in riferimento alla disponibilità dei due club a valutare l’acquisto di San Siro.

Questa la parte diffusa dal primo cittadino: “Le società, assieme a un team di advisor tecnici e legali, stanno valutando gli aspetti tecnici e finanziari, prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio e delle aree di pertinenza. È previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e le squadre nella seconda settimana di settembre”.

Una mossa che ha infastidito non poco Oaktree, così come i rossoneri, per una ragione su tutte: Sala ha infatti omesso la parte in cui Inter e Milan ribadivano che “entrambe le società stanno vagliando valide alternative ove eventualmente localizzare la sede del nuovo stadio”.

Il sindaco di Milano, come spiegato dal Corriere dello Sport, conosce perfettamente tutti i passaggi già svolti dai due club coi rispettivi interlocutori per le nuove aree individuate. Nonostante ciò, ha preferito omettere e dunque minimizzare i dialoghi che Inter e Milan hanno ancora aperti rispettivamente coi comuni di Rozzano e San Donato.