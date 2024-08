Come stanno Taremi e Arnautovic: le ultime verso Genoa-Inter

Manca una settimana esatta al debutto dell’Inter nel nuovo campionato contro il Genoa. Un appuntamento a cui la formazione nerazzurra arriverà con diversi assenti, considerati gli infortuni delle ultime settimane. Zielinski e de Vrij, ad esempio, non riusciranno sicuramente a fare in tempo per rientrare tra i convocati.

Ad avere maggiori chance, invece, saranno Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Il recupero dei due attaccanti procede bene, anche meglio rispetto alle previsioni iniziali. Qualora lunedì dovessero trasmettere ulteriori segnali incoraggianti, tra martedì e mercoledì potrebbero tornare ad allenarsi in gruppo. Entrambi sono dunque ampiamente in corsa per una convocazione verso Genova.