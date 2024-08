Inzaghi non lo vuole vedere più: “Ha gettato la spugna”

Dopo averlo potuto nuovamente osservare da vicino in questo pre-campionato, anche Simone Inzaghi si è definitivamente arreso ed ha abbandonato qualsiasi tipo di speranza.

Il tecnico dell’Inter, come spiegato questa mattina da Tuttosport, “ha gettato la spugna su Joaquin Correa”. L’attaccante argentino, rientrato dal prestito al Marsiglia a causa del mancato riscatto, non rientra da tempo nei piani del club nerazzurro. Nonostante ciò, a causa dei numerosi infortuni del reparto avanzato durante l’ultimo ritiro, il Tucu ha avuto a disposizione diverse occasioni per mettersi in mostra.

Come evidenziato dal quotidiano torinese, però, il centravanti argentino ha mancato colpo su colpo le sue occasioni “senza azzeccare una partita”. Correa, a fronte dell’ultimo anno di contratto con l’Inter, peserà a bilancio circa 15 milioni tra costo di ammortamento e ingaggio lordo, ragion per cui perde quota l’ipotesi rescissione.

L’ultima speranza nerazzurra è che possa piombare il Genoa da un momento all’altro: il Grifone ha inserito sulla propria lista proprio il nome di Correa tra i candidati a sostituire l’addio di Albert Gudmundsson, sempre più vicino alla Fiorentina.