Nuovo stadio vicino San Siro: “Tre richieste preventive al Comune”

L’incontro in merito alla ristrutturazione di San Siro con il Comune di Milano ha prodotto una decisione chiara da parte di Milan e Inter: il progetto di WeBuild non è sostenibile. Pertanto, serve un nuovo impianto in comune, che potrebbe sorgere proprio vicino al Meazza.

Prima di capire se procedere concretamente, i due club avrebbero fatto tre richieste preventive all’amministrazione comunale, come riportato dal Corriere della Sera. Una di queste riguarda lo scoglio più grande per l’operazione: il vincolo della Sovrintendenza su San Siro.

Inter e Milan vogliono capire se ci sia la possibilità o meno di ammorbidirlo, superando la difficoltà quasi insormontabile di costruire due stadi a pochi metri di distanza. Sarà comunque necessario trovare un progetto che possa preservare e riconvertire il secondo anello e tutta l’area circostante.

Le altre due richieste dei club milanese, invece, riguardano la conoscenza del valore economico dello stadio e delle aree limitrofe e un chiarimento sulle tempistiche per un’eventuale acquisizione, che Milan e Inter sarebbero intenzionati a portare avanti. In caso di condizioni non favorevoli, l’ipotesi sarà la costruzione di un impianto congiunto, ma lontano da Milano.