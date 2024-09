Le probabili formazioni di Monza-Inter: attacco a sorpresa

Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter torna in campo per la 4a giornata di Serie A. All’U-Power Stadium, i nerazzurri vanno a caccia della prima vittoria in trasferta della stagione, dopo il pari all’esordio in campionato contro il Genoa. Di fronte, il Monza di Alessandro Nesta, ancora a secco di successi.

Un match a cui Simone Inzaghi arriverà pensando anche all’impegno contro il Manchester City e al derby con il Milan. Non solo: il tecnico nerazzurro dovrà valutare anche le condizioni dei vari nazionali al rientro ad Appiano Gentile.

Pertanto, potrebbero esserci alcune novità, come l’avvicendamento tra Dimarco e Carlos Augusto. Altre sorprese potrebbero arrivare davanti: Lautaro Martinez e Taremi saranno reduci da viaggi intercontinentali; per questo motivo, i favoriti davanti dovrebbero essere Thuram e Arnautovic.

Di seguito le probabili formazioni di Monza-Inter: