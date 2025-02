Oaktree può CEDERE quote dell’Inter: cosa succede

Nella giornata di oggi è spuntata una notizia che riguarda molto da vicino l’Inter, non tanto a livello di squadra e dell’aspetto più tecnico di campo o mercato che riguarda Simone Inzaghi, ma sono news piuttosto di carattere societario.

Secondo quanto riportato oggi da Il Sole 24 Ore, infatti, il gruppo Oaktree che detiene la quasi totalità delle quote dell’Inter potrebbe cederne una parte perché sembra che siano emersi degli interessamenti per quote di minoranza da parte di investitori stranieri.

Non vengono menzionati ulteriori dettagli in merito alla provenienza di questi presunti investitori e nemmeno vengono date informazioni su quanto siano corpose queste quote al centro di una possibile cessione. Tuttavia, non si tratta di trattative concrete ma per lo più di semplici manifestazioni d’interesse.

Queste notizie possono comunque essere lette anche come un segnale positivo perché significa che la società Inter ha un certo appeal internazionale e che il gruppo Oaktree possa quindi valutare se accettare o meno delle offerte per le quote del club nerazzurro.