Trevisani: “Rigore su Thuram quanto una casa. Presa in giro che non mi spiego”

A due giorni dal derby tra Milan e Inter, si continua a dibattere sul clamoroso calcio di rigore non assegnato all’Inter per il contatto all’interno dell’area rossonera tra Pavlovic e Thuram. Su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani non è riuscito a darsi una spiegazione sul perché del mancato intervento da parte del Var dopo la svista dell’arbitro Chiffi in campo.

Questo il parere del giornalista: “Nell’ultimo mese ci sono state tante situazioni e dopo un po’ uno esplode. Non mi sorprende questa cosa del VAR, tutti i casi più grossi di errore spariscono, ma basta ammettere gli errori. È un rigore grosso come una casa, questa è una presa di fondelli che non mi spiego. Ci sta che l’arbitro possa non averlo visto, ma non capisco il VAR: l’interpretazione è una sola e cioè che non l’hanno vista altrimenti vai fuori dallo stadio a vendere salamelle”.