Doppia squalifica UFFICIALE: salteranno Inter-Fiorentina

Con la vittoria della Lazio sul Cagliari, ieri sera si è chiusa la 23esima giornata del campionato di Serie A. Questo pomeriggio, puntuale come ogni martedì, è stato quindi diffuso il dispositivo del Giudice Sportivo con tutti i provvedimenti ufficiali relativi a quanto avvenuto nel corso dell’ultimo turno disputato.

In particolare, sono scattate ben due squalifiche che incideranno direttamente su Inter-Fiorentina del prossimo lunedì 10 febbraio. Questo perché, le sanzioni comminate nel corso dell’ultima giornata, dovranno essere scontate in vista del 24esimo turno, mentre non avranno alcun valore sulla gara di recupero del Franchi tra Fiorentina-Inter di giovedì 6 febbraio.

Come disposto dal Giudice Sportivo, dunque, Denzel Dumfries e Pietro Comuzzo saranno assenti per Inter-Fiorentina di San Siro del 10 febbraio. Entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti nei match dello scorso turno rispettivamente contro Milan e Genoa. Sia l’esterno olandese che il centrale italiano, invece, saranno regolarmente a disposizione dei loro allenatori per la gara di recupero di giovedì 6 febbraio, che riprenderà dal minuto 16.