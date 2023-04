Con un comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore, la Figc ha reso nota l’ammenda comminata all’Inter e Lautaro Martinez per quanto avvenuto lo scorso 31 gennaio in Coppa Italia. Nella gara vinta dai nerazzurri a San Siro contro l’Atalanta, infatti, il centravanti argentino abbandonando il campo per la sostituzione aveva pronunciato delle “parole sconvenienti e volgari” nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi.

Come annunciato dalla Federcalcio, il club e l’attaccante hanno deciso di patteggiare con la procura in merito al deferimento ricevuto. Per questo motivo è stata applicata in primo luogo una sanzione pari a tre mila euro a Lautaro Martinez per aver “inveito contro il DDG proferendo a gran voce parole sconvenienti e volgari, anche connotate da una palese mancanza di riguardo e/o rispetto verso il DDG in tal modo oltrepassando i limiti del legittimo diritto di critica dell’operato altrui”.

Tre mila euro di multa anche nei confronti del club per responsabilità oggettiva “in quanto società nel cui

interesse il soggetto avvisato ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione”.