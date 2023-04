Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull’Inter di giornata. Live speciale per fare il punto a poche ore dalla supersfida Benfica-Inter, andata quarti di finale di Champions League, in programma martedì 11 aprile 2023.