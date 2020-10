Oggi l’esito del tampone di Skriniar. Conte spera: lo vuole per il Real Madrid

Il primo passo è stato il ritorno in Italia, completato nel pomeriggio di ieri. Poi, appena messo piede a Milano, è stato sottoposto al tampone per verificarne l’eventuale negatività. Milan Skriniar risulta positivo al Coronavirus ormai da oltre 20 giorni, ma in base alle nuove norme valevoli in Italia l’isolamento domiciliare potrà terminare. Essendo asintomatico, infatti, alla scadenza del 21esimo giorno potrà abbandonare la propria casa e tornare anche ad allenarsi, anche se l’esito del tampone, in questo senso, sarà determinante.

Se sarà negativo, potrà raggiungere i compagni ed allenarsi in gruppo. Se, al contrario, sarà ancora positivo, potrà tornare a correre in campo ma solo in forma individuale. A questo proposito, dall’Inter filtra comunque ottimismo: come scrive il Corriere dello Sport, la speranza di Antonio Conte è quella di averlo a disposizione per martedì sera, giorno del big match di Champions League contro il Real Madrid.

