CM.com – Pinamonti non convince, addio a gennaio? Conte vuole una quarta punta esperta

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter nella finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giovane attaccante nerazzurro, riacquistato dal Genoa in estate, potrebbe essere solo di passaggio.

Pinamonti, oggi quarta punta a disposizione di Conte, non ha trovato tanto spazio fin qui nonostante le partite ravvicinate. Il giocatore potrebbe così lasciare Milano e cercare una nuova squadra dove poter giocare con più continuità. In quel momento l’Inter potrebbe tornare sul mercato e regalare a Conte un quarto attaccante più esperto. Uno alla Gervinho, per esempio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<