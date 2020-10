Oggi nuovo tampone per Radu e Gagliardini. Attesa Skriniar: due ipotesi per il rientro in Italia

L’Inter sta pian piano uscendo dall’emergenza coronavirus in cui era piombata diversi giorni fa a causa delle positività di sei suoi calciatori. Due di questi, Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, hanno annunciato la loro negativizzazione e sono nuovamente a disposizione del tecnico Antonio Conte, mentre altri aspettano il risultato del test che potrebbe liberarli dall’isolamento forzato cui sono sottoposti in osservanza alle norme anticontagio.

A fare il punto sulla situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che riferisce come Milan Skriniar e Ashely Young siano in attesa dell’esito del tampone svolto ieri. Se lo slovacco sarà negativo tornerà in Italia (attualmente sta svolgendo la quarantena in patria) con un volo di linea, altrimenti le soluzioni sono due: ritardare il rientro del Belpaese o utilizzare un aereo-ambulanza come quello usato da Cristiano Ronaldo.

Oggi inoltre Ionut Radu e Roberto Gagliardini saranno sottoposti a nuovo tampone, dopo quello risultato ancora positivo lunedì.

