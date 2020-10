Da Julio Cesar ad Adriano e Ronaldo: D’Ambrosio e il quintetto ideale della storia dell’Inter

E’ Danilo D’Ambrosio il protagonista del Matchday Programme rilasciato dall’Inter in vista della sfida in programma questa sera a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach.

Il difensore nerazzurro ha scelto i 5 giocatori più forti della storia dell’Inter. In porta c’è Julio Cesar: “Parate ed esultanze incredibili”. In difesa Zanetti, “capitano, trascinatore e leggenda” mentre a centrocampo c’è “la potenza pura” di Stankovic. In avanti classe, talento e potenza con il duo brasiliano Ronaldo e Adriano.

