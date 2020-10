Accadde Oggi – 21 Ottobre 2018: il derby è nerazzurro, Icardi beffa il Milan allo scadere

21 Ottobre 2018: il derby lo decide Mauro Icardi, con un movimento alla Mauro Icardi; l’Inter di Luciano Spalletti, alla sua seconda gestione sulla panchina nerazzurra, si presenta alla sfida con quattro punti di vantaggio sul Milan di Gennaro Gattuso, squadra con la quale contenderà la qualificazione in Champions League fino all’ultima giornata di Campionato.

A San Siro partita bruttina, con l’Inter che si rende pericolosa un po’ più del Milan, ma senza particolari brividi per la difesa rossonera, ma in pieno recupero Donnarumma sbaglia l’uscita su un cross di Vecino e Mauro Icardi, da vero killer da area di rigore, colpisce di testa la palla che vale tre punti e il predominio nerazzurro sulla città di Milano. Un piccolo pezzo di strada che vale la gioia dei tifosi e che risulterà fondamentale alla lunga per la corsa Champions.