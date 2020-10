CdS – Inter-Borussia M, Conte in ansia: Sensi si ferma in allenamento. Oggi nuovo test

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la presenza di Stefano Sensi questa sera a San Siro, in occasione della sfida in programma tra Inter e Borussia Mönchengladbach , è a forte rischio.

L’ex Sassuolo si è fermato nell’allenamento di ieri per un fastidio alla coscia e si è sottoposto a terapie. Questa mattina verranno verificate le sue condizioni: se non sentirà dolore andrà in panchina, altrimenti si sottoporrà a nuovi accertamenti.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<