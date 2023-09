L’Olanda dà certezze all’Inter: Dumfries e De Vrij in grande forma

La sosta per le nazionali è terminata e l’Inter ha potuto trarre alcuni segnali molto interessanti. Le due partite dell’Olanda, in particolare, hanno confermato l’ottimo stato di forma delle prime partite di campionato di Dumfries e De Vrij.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, i due sono tornati ad allenarsi ieri ad Appiano Gentile, dopo aver ben figurato con la maglia della propria nazionale. L’esterno, in particolare, si è resto protagonista di 4 assist e un rigore procurato in 2 partite.

De Vrij, invece, è tornata a essere il giocatore affidabile che nell’ultimo anno e mezzo sembrava essere un po’ scomparso. Non a caso, il centrale olandese non ha fatto rimpiangere minimamente l’assenza di Acerbi. E, anche nel Derby, Inzaghi potrebbe confermare le scelte fatte fin ora.

L’opinione di Passione Inter

Dopo una scorsa stagione abbastanza mediocre, De Vrij e Dumfries sembrano aver cambiato marcia in modo importante. La stagione è ancora molto lunga, ma se i due sapranno confermarsi nelle prossime settimane, allora l’Inter potrebbe aver trovato due risorse molto importanti.