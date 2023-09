Terminati gli impegni delle nazionali, la stagione dell’Inter è pronta a entrare davvero nel vivo. E i nerazzurri sono subito attesi da un impegno prestigioso: il Derby contro il Milan. A San Siro, gli uomini di Inzaghi e cercheranno una vittoria per rimanere a punteggio pieno e conquistare la vetta solitaria della Serie A, dopo 4 giornate. Il calcio d’inizio sarà sabato 16 settembre alle ore 18.

A dirigere la gara sarà Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno.

Si tratta di una designazione storica per il fischietto lombardo, che dirigerà il primo Derby della sua carriera a 36 anni. Nato a Milano, ma cresciuto in Brianza, Sozza è uno dei fischietti più promettenti del calcio italiano, vincitore fin qui di diversi premi. Tra questi, spicca il premio “Rosario Livatino”, per il miglior arbitro esordiente in Serie A per la stagione 2021/2022.

Il suo esordio in Serie A è datato 26 gennaio 2020 (Parma-Udinese 2-0) e dal 2023 è nella lista degli arbitri internazionali. Il Derby sarà la 34a partita diretta nella massima serie italiana, nonché la prima della stagione (fin qui 1 gara di Serie B e 2 di qualificazione alla Conference League).

A causa della sua provenienza, Sozza ha fin qui arbitrato solo 3 gare dell’Inter, con i nerazzurri sempre vittoriosi:

Inter-Roma 3-1, 23 aprile 20222

Sassuolo-Inter 1-2, 8 novembre 2022

Inter-Napoli 1-0, 4 gennaio 2023

Da quest’anno, tuttavia, il vincolo della territorialità è decaduto e, pertanto, il fischietto lombardo potrebbe essere designato più spesso come arbitro delle gare dell’Inter.

Al fianco di Sozza, ci saranno Carbone e Giallatini come assistenti e Guida da quarto uomo. Al VAR Di Paolo, con Piccinini nel ruolo di AVAR.