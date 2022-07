Onana: “Credo in questo gruppo, sono contento di essere all’Inter”

E' partito dal primo minuto André Onana nell'impegno di ieri contro il Lione che lo ha visto protagonista con un paio di interventi spettacolari. Il portiere dell'Inter, nonostante le due reti subite, è stato tra i migliori in campo prima di lasciare il posto a 10' dalla fine per fare spazio a Cordaz:"Ho buone sensazioni, certamente si vuole sempre vincere e l'abbiamo dimostrato con la squadra. Come dico sempre, la cosa più importante è la squadra, era importante migliorare e prepararci per le partite che stanno per arrivare. Io sto benissimo, sono contento di stare qui, è un gruppo fantastico. La fase di preparazione è dura ma noi stiamo bene, io credo in questo gruppo, in questi giocatori così grandi, nella squadra che abbiamo, penso che abbiamo le capacità di raggiungere i nostri obiettivi".