Inzaghi: “Lione più avanti, ma l’Inter ha dato ottime risposte”

Ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro ha sottolineato la crescita dei suoi ragazzi in vista del via ufficiale al campionato in calendario tra meno di due settimane: "La condizione sta crescendo e ho visto il giusto spirito. I ragazzi sono stati squadra e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che stiamo provando in allenamento, per questo sono molto soddisfatto. Sapevamo di dover affrontare dei test impegnativi nel precampionato ma era quello che volevamo".