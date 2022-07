VIDEO – Gli highlights di Inter-Lione 2-2: le reti di Lukaku e Barella

Ancora una rimonta dell'Inter in questo precampionato, come già avvenuto poche settimane fa contro il Monaco. Sotto di due reti dopo una serie di disattenzioni in difesa, la formazione di Simone Inzaghi è riuscita a fissare il risultato finale sul 2-2 con i gol di Romelu Lukaku e Nicolò Barella. In attesa dell'ultima amichevole di prestigio di sabato contro il Villarreal, ecco gli highlights del match di ieri giocato a Cesena: