GdS – Casadei il predestinato dell’Inter: Chelsea con le spalle al muro

Il giovane centrocampista nerazzurro viene seguito da quasi quattro anni dagli inglesi

Antonio Siragusano

Non è affatto una sorpresa l'interesse che nelle ultime ore il Chelsea ha acceso per Cesare Casadei. Il classe 2003, che nell'ultimo campionato Primavera (playoff compresi) da interno di centrocampo ha siglato ben 15 reti, viene seguito dai Blues da fine 2018. Una corte non andata a buon fine visto che nel gennaio del 2019 i dirigenti nerazzurri lo convinsero a firmare il suo primo contratto con l'Inter, poi rinnovato nel 2021 con nuova scadenza fissata per il 30 giugno 2024.

Il giovane talento cresciuto nelle giovanili nerazzurre viene considerato una sorta di predestinato, sia per la grande fisicità che ricorda Milinkovic-Savic che per la grande facilità di trovare la via del gol. I dirigenti con lui non vogliono proprio sbagliare, per questo motivo - come spiegato da La Gazzetta dello Sport - l'offerta da 8 milioni di euro formulata dal Chelsea è stata respinta dall'Inter.

Considerata la scarsa disponibilità degli inglesi ad accettare l'inserimento di una recompra, è stata formulata una valutazione altissima da 20 milioni di euro per Casadei. Ad oggi non sono ancora arrivate risposte ufficiali da parte del Chelsea, per capire se l'interesse avrà un seguito alle rigide condizioni fissate dal club nerazzurro.