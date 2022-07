Top&Flop di Inter-Lione 2-2: la LuLa e Barella danno spettacolo, de Vrij distratto

Si è chiuso sul punteggio di parità il penultimo test dell'Inter prima dell'avvio ufficiale della stagione. Contro il Lione la formazione di Simone Inzaghi ha dovuto rimontare le due reti di svantaggio, come peraltro già avvenuto in questo precampionato nella seconda amichevole disputata contro il Monaco. Ottimi segnali dalla fase offensiva, mentre in difesa la condizione in crescita di Skriniar è la migliore notizia.