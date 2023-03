Onana, questi quarti sono tuoi! La consacrazione del camerunense

Se nell’Inter di Inzaghi c’è qualcuno abituato a giocare certe partite è, nonostante la giovane età André Onana. Il portiere camerunense infatti fu protagonista della cavalcata dell’Ajax dei “ragazzi terribili”, che si fermò ad un soffio dalla finale. Onana nel frattempo è cresciuto, maturato. Fino a diventare il protagonista assoluto del passaggio ai quarti di finale dell’Inter.

Se i nerazzurri dopo 12 anni sono tra le migliori d’Europa gran parte del merito è proprio del portiere ex Ajax. Le sue parate, tra andata e ritorno, hanno fatto la differenza, come e più del goal decisivo di Lukaku. Onana si è preso sulle spalle l’Inter, soprattutto nel finale della partita di ieri, sfoderando sempre l’intervento giusto al momento giusto. Una grande rivincita dopo il lungo stop in Olanda, il periodo di panchina dietro ad un Handanovic non certo imbattibile in Italia ed il caos al Mondiale con la Nazionale.

Onana ha dimostrato a tutti di essere un grande portiere, uno che fa la differenza. Alcuni suoi interventi tra andata e ritorno infatti non sono parate che possono fare tutti. Sono quelle che solo alcuni estremi difensori riescono a fare. E, con tutto il rispetto per la sua grande carriera, sappiamo tutti che, probabilmente, con l’attuale Handanovic, ai quarti sarebbe andata molto diversamente.

Onana è un grandissimo valore aggiunto per questa Inter che, ricordiamolo, lo ha portato a Milano a parametro zero. Finalmente l’Inter è tornata in buonissime mani.