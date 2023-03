Porto-Inter, i quarti valgono… Lukaku! I tre motivi (+1) per tenerlo

Questa sera alle ore 21 sarà finalmente tempo di Porto-Inter. L’eventuale passaggio ai quarti di finale di Champions League in casa Inter manca da ben 12 anni, e di questi tempi sarebbe utilissimo anche per ragioni economiche, oltre che per il fascino sportivo. Peraltro, come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il primo a sperare in un passaggio del turno potrebbe essere proprio Romelu Lukaku. Alle condizioni attuali, infatti, il costo a bilancio del gigante belga si avvicina ai 20 milioni di euro, ovvero la cifra che i nerazzurri arriverebbero ad incassare nel caso in cui avessero la meglio con il Porto.

Il bonus UEFA per il passaggio del turno si aggira infatti intorno agli 11,5 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti l’incasso del botteghino del quarto di finale a San Siro (verosimilmente circa 6-7 milioni), il market pool (che dipenderà anche dall’eventuale passaggio del turno del Napoli) e i vari bonus degli sponsor.

Tre motivi per confermare Lukaku

Una conferma, quella di Lukaku, da ricercare per tre motivi secondo il quotidiano torinese, oltre a quello della corrispondenza economica tra il costo di Big Rom e gli incassi Champions:

1 – L’Inter potrebbe assicurarsi un calciatore di altissimo livello ad un costo globalmente inferiore rispetto al suo valore (considerato il probabile ulteriore taglio alla cifra del prestito oneroso e dell’ingaggio del calciatore).

2 – L’infortunio lunghissimo capitato quest’anno è un unicum nella carriera di Lukaku. È lecito pensare che la prossima stagione possa essere sull’onda lunga di tutte le precedenti, all’insegna dell’integrità fisica.

3 – Lukaku ha già dimostrato di poter essere devastante in Italia. Una sua conferma garantirebbe quindi all’Inter un calciatore che sposta gli equilibri e che, se sta bene, può trascinare verso la vittoria di uno Scudetto.