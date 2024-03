Open Var, SVELATO l’audio sul contatto Barella-Frendrup: “Lo travolge”

Come per ogni giornata di campionato, ieri sera su Dazn è andato in onda Open Var con l’analisi degli episodi arbitrali più discussi dell’ultima giornata. Tra questi, è stato analizzato anche il match dello scorso lunedì tra Inter e Genoa che ha fatto scalpore per il calcio di rigore concesso ai nerazzurri per l’entrata di Frendrup su Barella in area rossoblù.

Come di consueto, è stato pubblicato l’audio reale tra l’arbitro Ayroldi e la sala Var. In prima battuta, il direttore di gara ha spiegato la sua scelta: “Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così. Per me è rigore, non può entrare così. Calcia ma non può entrare così”.

Dopo un’attenta analisi, il fischietto di Molfetta è stato richiamato dal Var: “Per noi non è punibile. Ti consiglio l’On Field Review, ti mando la Goal Line”. Infine, Ayroldi – dopo aver rivisto più volte il contatto – ha deciso di non tornare sui suoi passi: “Per me è rigore anche se prende il pallone. Non può entrare così”.

Dagli studi di Dazn, il vice commissario della CAN Dino Tommasi ha invece confermato che si tratta di un errore: “Ha sbagliato Ayroldi, la sensazione dal campo ci può stare, lui vede un intervento irruente. Ha peccato di gioventù, è un arbitro giovane e in cresciuta. Bravi VAR e AVAR a richiamarlo perché Frendrup interviene in anticipo sul pallone. Le immagini sono chiare, Ayroldi non riesce a staccarsi dalla sensazione avuta dal campo, non riesce a recepire l’ofr. Doveva aprire la mente e visionare le immagini con più apertura”.