Verso Inter-Shakhtar, quanti milioni varrebbero gli ottavi di Champions League

La partita di domani sera (ore 18.45) sarà decisiva anche per le casse nerazzurre

Contro lo Shakhtar non ci sono storie: bisogna vincere. Un successo aprirebbe, con ogni probabilità, le porte agli ottavi di Champions League che mancano ormai da 10 anni. Vincere per un traguardo sportivo importante, certo, ma anche per le casse. Ci sono infatti 60 milioni buoni motivi per portare a casa i tre punti domani sera (ore 18.45).